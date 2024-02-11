В Кремле прокомментировали отсутствие острых вопросов в интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин мог ответить «отповедями» на слишком острые формулировки, если бы журналист Такер Карлсон задал их ему на интервью. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в первых откликах об интервью Карлсона обвиняли в отсутствии острых вопросов. По его мнению, западной аудитории повезло, что журналист «не стал сильно обострять». Песков отметил, что все темы Карлсон обозначил весьма корректно, как и полагается журналисту в беседе с главой государства.

«Потому что если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться», — сказал пресс-секретарь.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что интервью президента России Путина журналисту Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.