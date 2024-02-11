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В МИД РФ заявили об отсутствии политических контактов с Францией

МИД РФ: политические контакты Москвы и Парижа полностью прерваны

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Depositphotos

Политические контакты между РФ и Францией в настоящее время полностью прерваны, однако российская сторона никогда не отказывалась от отношений с республикой. Об этом заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел страны Артем Студенников, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что у Москвы «нет никаких иллюзий» по поводу возможности восстановления сотрудничества с Парижем. На данный момент французское руководство принимает глубоко недружественные меры в отношении РФ, пояснил он.

«Первые шаги и заявления новых главы правительства и министра иностранных дел [Франции] подтверждают, что этот курс останется прежним, даже ужесточится», — подчеркнул Студенников.

В частности, речь идет о поставках вооружений в зону украинского конфликта и подготовке договора о «гарантиях безопасности» для Киева. По мнению российского дипломата, в подобных условиях говорить о налаживании отношений РФ и Франции может быть неуместно.

Также он обратил внимание, что именно Париж решил разорвать политические контакты с Москвой. Поэтому ответственность за текущее состояние двустороннего сотрудничества лежит на французских властях.

«Мы от общения никогда не уклонялись. Открыты к обсуждению и кризиса вокруг Украины, и любых других актуальных международных проблем», — добавил Студенников.

Тем не менее дипломат уточнил, что сейчас восстановление диалога возможно только при условии уважения базовых интересов РФ и признания Францией новых политико-правовых реалий.

Ранее глава МИД Франции призвал Европейский союз (ЕС) укреплять оборону из-за «российской угрозы».

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