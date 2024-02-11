Лукашенко пригласил президента Ирана в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил главу Ирана Эбрахима Раиси с 45-й годовщиной победы Исламской революции и пригласил посетить Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.

В своем поздравлении Лукашенко отметил, что в прошедший период иранский народ утвердил право двигаться по самостоятельно избранному пути развития. По его словам, Белоруссия и Иран планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество и слаженно работают на многосторонних форумах.

«Мы поддерживаем полноправное участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Рассчитываю, что контакты между Минском и Тегераном на этих международных площадках также помогут нашим усилиям по установлению стратегического партнерства», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята в Иране в марте 2023 года.

«Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам приглашение посетить Беларусь в удобное время для обсуждения новых перспективных направлений сотрудничества», — сообщил президент Белоруссии.

В марте 2023 года Лукашенко заявлял, что Тегеран стал надежным партнером для Минска.

В ноябре посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что Минск и Тегеран договорились о поставках в Иран из Белоруссии 400 тыс. тонн калийных удобрений. Дипломат подчеркнул, что компании двух государств хорошо взаимодействуют и провели различные переговоры о поставках медицинских препаратов и лекарственных средств.

Ранее Путин охарактеризовал динамику отношений РФ и Ирана.