Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы. Такое мнение он выразил на митинге в Южной Каролине, передает Newsweek.

«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они вернут их», — сказал политик.

Трамп допустил, что в таком случае Украина и Израиль могут обратиться за помощью к кому-то еще, но тогда они бросят США, «как собаку». По мнению Трампа, никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.

«В качестве примера, скажем, мы даем все эти деньги, мы уже вложили в Украину более $200 млрд, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело. Я сделал то же самое с НАТО. Я заставил их заплатить», — сказал Трамп.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Киев разрабатывает финансовый план, который позволит сохранить финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), если США прекратят помогать Украине.

В январе в МВФ подсчитали, что Украине потребуется $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, при этом около $32 млрд должно поступить от стран-доноров.

Ранее проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в США.