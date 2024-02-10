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Президент Венгрии уходит в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке

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Embassy of Hungary New Delhi

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку. Информацию об этом опубликовало издание Index.

«Каталин Новак объявила о своей отставке после того, как вызвала огромный общественный резонанс своим решением о помиловании осужденного, фигурирующего в деле о педофиле», — говорится в статье.

Отмечается, что новый глава государства должен быть избран парламентом за тридцать дней после прекращения президентского мандата.

До этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине только в том случае, если будет вести диалог с Россией. В Венгрии не увидели противоречий в словах президента и премьера о конфликте на Украине.

Ранее в США раскрыли, чему радуется Залужный из-за отставки.

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