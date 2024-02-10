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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с замороженными российскими активами

Захарова пообещала реакцию на попытки использовать замороженные активы РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания легитимности изъятия российских активов, в ответ Москва примет жесткие меры. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«На Западе не остановятся и будут искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема наших активов», — сказала она.

Захарова добавила, что Москва будет жестко реагировать на любые действия, которые связаны с попытками лишить Россию права собственности на суверенные резервы. В частности, правительство изучает несколько вариантов для оказания правового и экономического воздействия.

До этого посол РФ в Париже Алексей Мешков сказал, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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