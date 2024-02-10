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Россия проинформировала Украину о прекращении аренды участков под посольство

Захарова: Москва сообщила Киеву о прекращении аренды участков под посольство

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Антон Денисов/РИА Новости

Украинская сторона поставлена в известность о решении прекратить договоры аренды на участки земли под размещение посольства Украины в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что решение остановить договоры аренды под украинское диппредставительство принял столичный Департамент городского имущества.

Захарова отметила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора на аренду земельного участка, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

В связи с этим, согласно принципу взаимности, Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве, пояснила дипломат.

До этого в Киеве предложили переименовать проспект, на котором располагалось здание российского посольства.

Ранее в МИД РФ назвали сумму, которую потратят на реставрацию посольств.

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