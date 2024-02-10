В Москве Назарбаев пытался купить должность в администрации президента России за €100 тыс.

В Москве мужчина по фамилии Назарбаев пытался приобрести должность в администрации президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, мужчина хотел получить престижную должность. Он занимался поисками связей. Однажды на Назарбаева вышли неизвестные, пообещавшие без проблем устроить его в администрацию президента РФ за 100 тысяч евро (почти 10 млн рублей).

«Переговоры шли с сентября: мужчина встречался с «хедхантерами», созванивался и обсуждал план», — сказано в сообщении.

Как пишет Baza, в какой-то момент Назарбаев понял, что его намерены «кинуть», и рассказал о будущем трудоустройстве следователям.

По данным Telegram-канала, передача денег состоялась 7 февраля в ресторане отеля The Ritz-Carlton Moscow, расположенного на Тверской улице. В два часа дня Назарбаев передал мошенникам 12 тыс. настоящих евро и муляжей на 88 тыс. Продавцов должности задержали при получении денег.

До этого мошенник выманил у чиновника Минфина России 3,8 млн рублей.

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