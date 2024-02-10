Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москве Назарбаев пытался купить должность в администрации президента России за €100 тыс.

Baza: в Москве мужчина пытался купить должность в администрации президента России

close
100%
Shutterstock

В Москве мужчина по фамилии Назарбаев пытался приобрести должность в администрации президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, мужчина хотел получить престижную должность. Он занимался поисками связей. Однажды на Назарбаева вышли неизвестные, пообещавшие без проблем устроить его в администрацию президента РФ за 100 тысяч евро (почти 10 млн рублей).

«Переговоры шли с сентября: мужчина встречался с «хедхантерами», созванивался и обсуждал план», — сказано в сообщении.

Как пишет Baza, в какой-то момент Назарбаев понял, что его намерены «кинуть», и рассказал о будущем трудоустройстве следователям.

По данным Telegram-канала, передача денег состоялась 7 февраля в ресторане отеля The Ritz-Carlton Moscow, расположенного на Тверской улице. В два часа дня Назарбаев передал мошенникам 12 тыс. настоящих евро и муляжей на 88 тыс. Продавцов должности задержали при получении денег.

До этого мошенник выманил у чиновника Минфина России 3,8 млн рублей.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами