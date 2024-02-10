Сийярто оценил вероятность нападения России на страны НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг возможность нападения России на страны НАТО, поскольку военный потенциал Североатлантического альянса и Москвы несопоставим. Свою точку зрения он высказал во время выступления в Институте политических наук при Гарвардском университете, передает ТАСС.

«Не думаю, что Россия рискнет напасть на государство — член НАТО. НАТО намного сильнее России в военном отношении, так что если прагматизм и логика все еще существуют, то я не вижу этой угрозы, потому что это было бы совершенно нелогично», — сказал глава венгерского МИДа.

Сийярто также напомнил о принципе коллективной обороны, который предусматривает единый ответ всех стран агрессору.

До этого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет.

По его словам, в связи с подобным развитием событий Дания должна ускорять инвестиции в военную сферу, поскольку военный потенциал России в этой области значительно увеличился.

Позже министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией после окончания спецоперации на Украине.

Ранее в Германии раскрыли сроки подготовки армии к возможному нападению.