Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. Своим мнением он поделился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

В своем сообщении Маск призвал американского лидера завершить конфликт с Россией.

«Пора остановить эту мясорубку», — написал миллиардер, отметив, что это следовало сделать еще год назад.

Ранее Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США.

В январе Байден провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».