В Белом доме рассказали об ошибках Байдена при урегулировании кризиса в Газе

Подход президента США Джо Байдена к урегулированию палестино-израильского конфликта содержит некоторые ошибки, считает заместитель помощника главы государства Джонатан Файнер. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что чиновник сделал соответствующее заявление в ходе закрытых встреч с американскими гражданами арабского происхождения. По его словам, Белый дом «отлично знает» о допущенных им оплошностях после атаки на Израиль со стороны палестинского движения ХАМАС.

Также он рассказал о мерах, которые Вашингтон принимает для завершения боевых действий в секторе Газа. В частности, Файнер обратил внимание на необходимость установить дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

При этом заместитель помощника президента США уточнил, что для этого обеим странам и самому американскому правительству придется пойти на определенные политические жертвы. Однако чиновник не уверен в готовности еврейского государства предпринять шаги по созданию Палестинского государства, которое может стать одним из условий установления отношений с Саудовской Аравией.

В то же время Файнер подчеркнул, что Вашингтону следовало официально осудить некоторые из заявлений израильских политиков. Главным образом речь идет об оскорблениях в адрес палестинского народа, включая сравнения «жителей Газы с животными».

«Мы хотели сосредоточиться на решении проблемы, а не вступать в риторические перепалки <…>. Мы недостаточно четко дали понять, что полностью отвергаем и не соглашаемся с подобными настроениями», — уточнил чиновник.

Ранее на Западе заявили о растущем разрыве между США и Израилем из-за ситуации в секторе Газа.