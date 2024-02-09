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Кандидаты в президенты Финляндии высказали враждебное отношение к России

AP: будущий президент Финляндии сохранит «жесткую линию» в отношениях с РФ

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Markku Ulander/Reuters

Оба кандидата в президенты Финляндии намерены сохранить жесткую позицию в отношении Российской Федерации. Об этом пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, Александр Стубб и Пекка Хаависто сходятся во взглядах относительно приоритетов внешней политики и безопасности Финляндии.

AP пишет, что будущий финский президент, вне зависимости от того, будет это Стубб или Хаависто, сохранит жесткую линию по отношению России и ее нынешнему руководству, укрепив при этом сотрудничество с США в области безопасности и поставив на передний план оказание помощи Украине.

В конце января в министерстве иностранных дел РФ заявили, что весь комплекс отношений между Россией и Финляндией в настоящее время полностью разрушен, вина за это полностью лежит на финских властях.

При этом глава финского МИД Мари Рантанен ответила на это, что Финляндия не разрывала взаимоотношения с Россией.

Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.

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