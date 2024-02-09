В МИД анонсировали ответ России на 13-й пакет санкций ЕС

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в случае принятия Евросоюзом 13-го пакета санкций примет решения по минимизации его действия, а также ответные меры. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что при введении санкций Россия их внимательно изучит.

«И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.

В феврале Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13-го пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации.

Bloomberg писал о том, что Евросоюз в рамках нового санкционного пакета в отношении России может ввести ограничения в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц. Отмечается, что новые санкции коснутся лиц, связанных с производством оружия и поставкой технологий и электроники, используемых российской оборонной промышленностью.

Ранее стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций.