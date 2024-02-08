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Посол России заявил о неспособности дипломатии Запада к диалогу

Посол РФ в Швейцарии Гармонин: дипломатия Запада больше не способна к диалогу

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Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Западная дипломатия больше не способна к диалогу, она не может смириться с появлением нового многополярного мира. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Сейчас западные столицы, к сожалению, сконцентрировались на «мегафонной дипломатии», а именно беспочвенных обвинениях, искажении фактов и категорическом отказе воспринимать жизненные интересы России», — сказал он по случаю Дня дипломата.

До этого Гармонин заявлял, что Российская Федерация больше не может рассматривать Швейцарию как посредника при разрешении конфликтов из-за ее антироссийской политики.

Дипломат напомнил, что швейцарская сторона последовательно поддерживает антироссийский курс западных государств. Конфедерация ввела все те же санкции, что и Евросоюз, а также выступает за суд над руководством России. Все это лишает Швейцарию статуса нейтрального государства и возможного посредника, уверен Гармонин.

Ранее Гармонин заявил об очевидности дрейфа Швейцарии к НАТО.

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