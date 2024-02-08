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В Минюсте назвали число действующих в России иноагентов

Минюст РФ: в России действуют 569 иноагентов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что сейчас в России действуют почти 570 иноагентов. Его слова в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета передает ТАСС.

«По состоянию на сегодняшний день в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 763 лицах, но действующих 569 субъектов», — сказал Свириденко.

По его словам, в их числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юрлиц, а также 10 иностранных структур без образования юридического лица.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил повышать штрафы иноагентам за отсутствие маркировки в 10 раз, если они уклоняются от оплаты.

1 февраля Роскомнадзор сообщал, что в 2022–2023 годах ведомство наложило более 1 млрд рублей штрафов на иностранных агентов за отсутствие маркировки.

8 февраля председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что представители комиссии обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций.

Ранее сообщалось, что шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов.

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