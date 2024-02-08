Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией

Правительство Финляндии вновь продлило закрытие границы с Российской Федерацией, на этот раз до 14 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел.

В соответствии с предыдущим решением кабмина, российско-финская граница была закрыта до 11 февраля. Власти Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошло года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

5 февраля газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источник сообщала, что Финляндия намерена продлить закрытие границы с Россией официально объявит об этом решении 8 февраля после заседания кабинета министров.

Спустя два дня президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что необходимо готовиться к сложной весне на границе с Россией.

Ранее МИД России упрекнул Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе со всем российским.