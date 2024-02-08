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Малинкович заявил об отсутствии претензий к ЦИК по итогам проверки подписей

Лидер «Коммунистов России» Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Лидер партии «Коммунисты России», который выдвигается от нее кандидатом в президенты РФ, Сергей Малинкович заявил, что у него нет претензий к Центризбиркому по итогам проверки его подписных листов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, он не намерен оспаривать решение ЦИК в том случае, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты.

8 февраля Центризбирком озвучил количество недействительных подписей в поддержку Малинковича — 8979. Их доля составляет 14,9% от общего числа при допустимых 5%.

О том, что он не собирается оспаривать решение ЦИК, Малинкович заявлял еще 5 февраля. Свое решение лидер «Коммунистов России» объяснил тем, что выступает за консолидацию общества в период проведения СВО.

Другой собиравший подписи политик Борис Надеждин, напротив, заявил, что попытается оспорить решение Центризбиркома, если его не допустят до выборов.

Ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатуру Надеждина.

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