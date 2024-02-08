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В МИД РФ заявили, что Армении невыгодно выходить из ЕЭАС

Замглавы МИД РФ Панкин: Армения вряд ли откажется от членства в ЕЭАС

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости заявил, что отказ от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕЭАС) был бы невыгоден для Армении, так как это противоречит ее интересам.

С 1 января председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении.

По словам Панкина, партнерство в рамках ЕАЭС является для Армении результативным. Он добавил, что республика за последние несколько лет стала в союзе лидером по росту ВВП, инвестициям в основной капитал и объемами выполненных строительных работ.

«Таким образом, с экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны», – сказал дипломат.

В январе посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Москве в мае этого года.

Ранее в Белоруссии предложили провести ревизию списка стран — партнеров ЕАЭС.

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