Власти Швейцарии усложнили въезд в страну российских дипломатов

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что власти Швейцарии отменили упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Гатилова, Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок. С осени прошлого года власти Швейцарии стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями. Это является серьезным ограничением, так как часто составы делегаций формируются гибко, в них возможны персональные изменения, а сообщать об этом сейчас требуется заблаговременно.

Дипломат отметил, что новые требования Швейцарии самым негативным образом сказываются на привлекательности и авторитете Женевы как «комфортной площадки», используемой для проведения международных мероприятий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия немедленно ответит, если Евросоюз запретит ее дипломатам перемещаться в Шенгенской зоне.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.