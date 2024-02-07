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Алиев побеждает на выборах в Азербайджане по данным экзитполов

Экзитпол: Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 93,9%

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РИА «Новости»

Действующий президент Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на экзитполы Лиги защиты трудовых прав совместно с американской организацией Oracle Advisory Group.

На втором месте, согласно данным опросов на выходе из избирательных участков, оказался депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%.

Интервьюверы опросили более 63 тысяч граждан Азербайджана на 5 тысячах избирательных участков по всей стране, включая Нагорный Карабах.

Сам Алиев проголосовал на внеочередных выборах главы государства в карабахском городе Ханкенди на местном избирательном участке № 14 избирательного округа № 122. Действующий президент прибыл на избирательный участок со своей женой и другими членами семьи. Всего в стране открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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