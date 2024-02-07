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NBC: Израиль никогда не согласится на текущий план ХАМАС по прекращению огня

NBC: власти Израиля никогда не пойдут на перемирие по предложенному ХАМАС плану

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильские власти никогда не подпишут с палестинским движением ХАМАС мирное соглашение, подразумевающее вывод сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории сектора Газа. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Тот факт, что ХАМАС требует прекращения огня, чтобы израильтяне вывели свои войска, — это то, на что Израиль никогда не согласится», — заявил источник на условиях анонимности, поскольку у него нет полномочий публично комментировать происходящее.

7 февраля движение ХАМАС предложило Израилю трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. В соглашение включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Позднее стало известно, что израильские власти изучают предложенные ХАМАС условия перемирия.

Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности.

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