В МИД России назвали главное условие нового соглашения ХАМАС и Израиля

Скорейшее прекращение огня в секторе Газа — это главное условие для достижения нового соглашения по освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Это главное условие для того, чтобы спасти людей, получить беспрепятственный доступ для оказания гумпомощи населению, создать условия для восстановления политического процесса, который привел бы к реализации двугосударственного решения», — сказал он.

По словам Вершинина, переговорный процесс по новому соглашению является сложным.

До этого член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад сообщил, что движение внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, касающиеся деталей по прекращению огня и выводу войск. По словам Хамада, Израиль пока не определил свою позицию и не дал ответа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.