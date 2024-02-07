Валуев заявил о необходимости готовиться к ядерной войне

Россиянам не стоит опасаться ядерной войны, однако нужно быть готовыми и к такому сценарию развития событий, считает первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Ядерный конфликт не может быть локальным, однако это понимают не все, заявил он на стриме телеканала «360».

«Жить в опасениях — не наша история, а вот готовиться к войне, точнее, быть готовыми к войне, всегда надо», — считает депутат.

По мнению Валуева, в НАТО не видят черту перехода от войны с помощью простых вооружений к ядерному оружию. Сдерживает Запад от нападения на Россию только наличие ядерного оружия, убежден парламентарий.

«Ядерная война — она реальна. <…> Только есть единственная надежда, что все-таки среди всей этой своры есть люди, к голосам которых прислушиваются даже они», — отметил Валуев.

Он также назвал трагедией времена распада СССР, заявив, что в те годы власти сделали единственный верный шаг, когда убрали все ядерное вооружение.

«Потому что сегодняшняя история с Украиной доказывает, сколь опасно, если такое оружие окажется в руках политических клоунов, людей, которые мыслят не категориями геополитики и настоящими политическими категориями, а просто воспитаны на комиксах и мемах», — объяснил Валуев свое мнение.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо до этого заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. О такой же перспективе чуть раньше говорил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг, предупреждая, что Вашингтон готовится развязать ядерную войну против Москвы.

Ранее в КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США.