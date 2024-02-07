Политолог раскрыл, изменит ли новый премьер Казахстана отношения Астаны и Москвы

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал назначение Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана.

Эксперт отметил, что Бектенов является молодым политиком, который учился только в Казахстане и никак не связан с западными университетами. А это, по его словам, хороший признак.

Кром того, новый премьер уже давно борется с коррупцией, что и могло послужить причиной его назначения на пост. Политолог допустил, что такой шаг может сыграть против англосаксов.

«То, что там англосаксы в настоящее время имеют, постепенно потеряют. Казахстан никуда не денется. И мне кажется, что новый премьер как раз и поучаствует в этом процессе», — сказал Латышев.

Кандидатуру Бектенова на пост премьера 6 февраля предложила правящая в республике партия «Аманат». После чего сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к мажилису (нижней палате парламента) с просьбой выбрать его.

5 февраля Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр, который до этого дня занимал пост первого заместителя главы правительства. Кроме того, Скляр стал вторым этнически русским политиком на этой должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане назвали интересным потенциальный матч с Россией.