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ЦИК назвал сроки публикации предвыборной программы для партий, выдвинувших кандидатов

ЦИК: партии должны опубликовать программу кандидатов в президенты до 6 марта

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Alexander Ermochenko/Reuters

Партии, которые выдвинули кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

В пресс-службе напомнили, что избирательная программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в сети интернет. Также в ЦИК России нужно предоставить копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой.

При этом в ЦИК напомнили о правилах для предвыборных программ. Она не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Также в программе не должно быть пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, заключили в ЦИК.

До этого стало известно, что число наблюдателей на выборах президента Российской Федерации увеличат на треть по сравнению с 2018 годом.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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