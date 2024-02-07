ЦИК назвал сроки публикации предвыборной программы для партий, выдвинувших кандидатов

Партии, которые выдвинули кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

В пресс-службе напомнили, что избирательная программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в сети интернет. Также в ЦИК России нужно предоставить копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой.

При этом в ЦИК напомнили о правилах для предвыборных программ. Она не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Также в программе не должно быть пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, заключили в ЦИК.

До этого стало известно, что число наблюдателей на выборах президента Российской Федерации увеличат на треть по сравнению с 2018 годом.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.