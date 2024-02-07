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В Крыму прокомментировали заявление главы Евросовета о статусе полуострова

В Крыму сочли истерикой заявление главы Евросовета Мишеля о статусе полуострова

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о статусе полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Смирнов назвал слова Мишеля истерикой и добавил, что возвращение Крыма в 2014 году в состав России создало мощный толчок к изменениям не только в Европе, но и во всем мире.

«Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой», — пояснил Смирнов.

Он добавил, что в Европе начинают осознавать свою причастность к преступлениям и беспределу Киева.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что его шокировала идея о допустимости оставления Крыма и Луганска в составе России, которую он слышит от сторонников прекращения помощи Украине.

Он добавил, что поддержка Украины является моральным долгом для европейских государств.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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