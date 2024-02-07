В Канаде премьера Трюдо призвали уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо уволиться на фоне информации о приглашении 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) в парламент Канады в сентябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне российское посольство в Канаде сообщило, что Трюдо лично пригласил Гунько в парламент.

Пуальвер напомнил, что Трюдо несколько месяцев утверждал, что не был никак связан с приглашением экс-нацистского солдата.

«Бывшему спикеру (палаты общин Рота) пришлось уйти в отставку из-за того, что он поступил точно так же. Так будет ли он (Трюдо) придерживаться тех же стандартов и признает ли, что не годится для этой должности», — заявил оппозиционер.

Во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским парламента Канады в сентябре прошлого года 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку) пригласили на заседание. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Мужчину приветствовали овацией. Однако скандал разразился, когда стало известно, что Гунько (Хунка) был бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», которая комплектовалась из украинских националистов и сражалась с Красной Армией.

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