В Азербайджане начались выборы президента

На выборах президента Азербайджана открылись избирательные участки. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, глава ЦИК республики Мазахир Панахов дал официальный старт голосованию. Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 (7:00 мск).

«В 8:00 вы можете прийти на избирательные участки. Официально заявляем, что участки уже открыты», — поделился Панахов.

Отмечается, что всего в стране открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе. Они закончат свою работу в 19:00 (18:00 мск). 49 избирательных участков откроют для граждан Азербайджана за рубежом — в 37 странах, в том числе три в России.

До этого азербайджанский Центральный избирательный комитет (ЦИК) зарегистрировал действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на пост главы государства.

Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.