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В Азербайджане начались выборы президента

В Азербайджане на выборах президента открылись избирательные участки

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Depositphotos

На выборах президента Азербайджана открылись избирательные участки. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, глава ЦИК республики Мазахир Панахов дал официальный старт голосованию. Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 (7:00 мск).

«В 8:00 вы можете прийти на избирательные участки. Официально заявляем, что участки уже открыты», — поделился Панахов.

Отмечается, что всего в стране открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе. Они закончат свою работу в 19:00 (18:00 мск). 49 избирательных участков откроют для граждан Азербайджана за рубежом — в 37 странах, в том числе три в России.

До этого азербайджанский Центральный избирательный комитет (ЦИК) зарегистрировал действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на пост главы государства.

Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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