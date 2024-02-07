МИД России назвал неприемлемыми высказывания нового посла Израиля в Москве

Министерство иностранных дел РФ считает неприемлемыми высказывания посла Израиля в Москве Симоны Гальперин по поводу российской политики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Гальперин была вызвана в российский МИД, где заместитель министра Михаил Богданов заявил о негативной реакции Москвы на опубликованное 4 февраля интервью посла газете «Коммерсантъ». В этом интервью даются «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» некоторых вопросов внешней и внутренней политики Российской Федерации.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неизменно нацелена на развитие отношений между Россией и Израилем в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и, исходя из этих намерений, рассчитывает на конструктивный вклад главы израильского посла.

Ранее сообщалось, что посол Израиля Симона Гальперин провела более часа в здании МИД России.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.