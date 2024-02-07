Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД России назвал неприемлемыми высказывания нового посла Израиля в Москве

МИД России заявил послу Израиля Гальперин о неприемлемости ее высказываний

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ считает неприемлемыми высказывания посла Израиля в Москве Симоны Гальперин по поводу российской политики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Гальперин была вызвана в российский МИД, где заместитель министра Михаил Богданов заявил о негативной реакции Москвы на опубликованное 4 февраля интервью посла газете «Коммерсантъ». В этом интервью даются «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» некоторых вопросов внешней и внутренней политики Российской Федерации.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неизменно нацелена на развитие отношений между Россией и Израилем в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и, исходя из этих намерений, рассчитывает на конструктивный вклад главы израильского посла.

Ранее сообщалось, что посол Израиля Симона Гальперин провела более часа в здании МИД России.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами