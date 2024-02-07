Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев должен согласовывать цели для ударов с Вашингтоном. Таким образом, по словам Небензи, ясно, что США являются соучастником преступления в Лисичанске и многих других случаях, где используются западные вооружения.

Атака ВСУ ракетами HIMARS на город Лисичанск в ЛНР произошла 3 февраля и поразила пекарню. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, включая ребенка. Среди жертв был также министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Глава Лисичанска Эдуард Сахненко сообщил о гибели двух муниципальных депутатов — Артема Тростянского и Ивана Жушмы, но удалось спасти 10 человек из-под завалов.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.