Глава МИД Украины заявил, что готов покинуть пост по требованию президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов уйти в отставку, если такое решение примет президент страны Владимир Зеленский. Об этом он сказал на фоне слухов о том, что власти Украины планируют устроить перезагрузку в правительстве, передает ТАСС.

По его словам, существуют две причины, по которым он может оставить свой пост.

«Первая — если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая — если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика», — сказал он.

Кулеба добавил, что на данный момент он продолжает работать.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.