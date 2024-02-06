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Президент Аргентины Милей в первую зарубежную поездку посетил Израиль

Президент Аргентины Милей объявил о переносе посольства в Израиле в Иерусалим

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей совершает первую зарубежную поездку, во время которой он прилетел в Израиль. Об этом сообщает La Nacion.

Глава государства по прилете в аэропорт Тель-Авива, где его встречал глава МИД Израиля Исраэль Кац, объявил о том, что Аргентина перенесет посольство страны в Иерусалим.

Отмечается, что Милей прилетел в Израиль регулярным рейсом авиакомпании El Al из Рима. Визит Милея в Израиль должен продлиться три дня.

Милей ранее заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом является выражение солидарности с этой страной в борьбе против радикальной группировки ХАМАС.

В поездке Милея сопровождают его сестра Карина Милей, занимающая должность генерального секретаря канцелярии президента, и министр иностранных дел Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле.

Ранее стало известно о возможных переговорах Милея и Путина.

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