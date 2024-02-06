Белоруссия и Россия разрабатывают единый список экстремистов

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Его слова приводит БелТА.

По словам дипломата, подобная идея неоднократно обсуждалась на уровне глав МВД.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России», — сказал Крутой.

Такая же ситуация складывается в отношении структур и людей, которые бежали в Россию или, наоборот, в Белоруссию, но против них не возбуждаются уголовные дела, подчеркнул он.

«Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», — подчеркнул Крутой.

До этого министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, участников организации Nexta Романа Протасевича, который ранее был помилован президентом республики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.