В Кремле отреагировали на новость о дебоше двух генералов таможни в Калининграде

В Кремле не слышали про скандал с двумя генералами Федеральной таможенной службы (ФТС), которые якобы устроили драку и попали в полицейское отделение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией об этом. Это больше к профильным ведомствам вопрос», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что два генерала ФТС устроили дебош в одном из калининградских отелей, 5 февраля сообщил ряд СМИ. В Сети также было опубликовано видео, на котором человек, похожий на генерал-лейтенанта ФТС Олега Завгороднего, сначала пристает к сотруднику отеля, а затем в пьяном виде лежит на полу «обезьянника» в отделении полиции.

По данным Telegram-канала Baza, Завгородний с главой делегации, заместителем руководителя ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым, и подчиненными остановился в пятизвездочной гостинице Crystal House Suite Hotel&SPA на время командировки. В какой-то момент коллеги решили выпить в ресторане отеля, после чего и случились вышеописанные события.

При этом в самом отеле не подтвердили «Газете.Ru» информацию о пьяном дебоше двух генералов.

Ранее в Кремле прокомментировали даты послания президента Федеральному собранию.