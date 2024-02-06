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Эксперты назвали последствия противостояния США и Ирана

Политолог Баширов: контингент США на БВ станет легкой добычей для Ирана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В случае большого противостояния США и Ирана, американские военные активы, а также 50-тысячный контингент станут легкой добычей для Тегерана, поскольку у последнего имеются тысячи современных баллистических ракет. Об этом заявил политолог Марат Баширов. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«США знают, что тотальная война против Ирана откроет новые фронты в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане, также известные на Западе как иранское огненное кольцо», — отметил Баширов.

Обозреватель Андрей Ревнивцев добавил, что конфликт США и Ирана способен вывести цены на нефть на небывалый уровень, приведя к катастрофе на мировых рынках.

«И американцы это прекрасно знают, как и то, что рост цен на нефть в пыль раскатает стагнирующие экономики Европы, а Россию, наоборот, укрепит. Китай тоже не будет сидеть в стороне и, возможно, под шумок решит свои дела на Тайване», — указал Ревнивцев.

В начале февраля спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена признать, что стратегия Белого дома по умиротворению Ирана оказалась разрушительной для мира. Об этом парламентарий сообщил в письменном заявлении на фоне ударов США по проиранским группировкам.

До этого Джонсон назвал «катастрофой» внешнюю политику Байдена. По его словам, Соединенные Штаты «демонстрируют слабость на мировой арене».

Ранее экс-посол США в НАТО объяснил, почему Вашингтон не наносит удары по Ирану.

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