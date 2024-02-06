Назначен новый премьер Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил новым премьер-министром Казахстана руководителя своей администрации Олжаса Бектенова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

«Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Бектенова на пост премьера 6 февраля предложила правящая в республике партия «Аманат». После чего сам Токаев обратился к мажилису (нижней палате парламента) с просьбой выбрать его.

Депутаты мажилиса должны были обсудить новую кандидатуру и провести процедуру голосования.

5 февраля Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр, который до этого дня занимал пост первого заместителя главы правительства. Кроме того, Скляр стал вторым этнически русским политиком на этой должности.

Ранее политолог объяснил отставку правительства Казахстана.