Работнику аппарата Верховного суда Украины предъявили обвинение за поддержку России

Службы безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение одному из работников аппарата Верховного суда страны за поддержку России. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

В спецслужбе отметили, что работника аппарата Верховного суда обвиняют по статье УК об «оправдании, признании правомерными и отрицании» действий России, которые власти Украины расценивают как агрессию. Также мужчину подозревают в прославлении участников специальной военной операции (СВО).

В СБУ утверждают, что обвиняемый в разговорах с подчиненными якобы отрицал суверенитет Украины и поддерживал действия сил РФ.

Теперь работнику аппарата Верховного суда грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчину задержали накануне. Во время обысков по месту жительства представителя Верховного суда Украины сотрудники СБУ обнаружили устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенную на Украине литературу.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.