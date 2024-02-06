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Политолог объяснил отставку правительства Казахстана

Политолог Бобров: отставкой кабмина Токаев продолжил масштабную реформу

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Pavel Mikheyev/Reuters

Президент Касым-Жомарт Токаев отставкой правительства продолжает масштабную реформу системы государственного управления в Казахстане. Об этом изданию Life рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«Без трансформации государственных институтов и выстраивания эффективной работы правительства в новых условиях Казахстан не сможет в полной мере воспользоваться открывшимся окном возможностей», — пояснил Бобров.

Он считает, что ключевым вопросом в работе нового правительства Казахстана станут взаимоотношения с Россией. Причем это затронет внутреннюю политику страны в отношении русского языка и культуры русскоговорящих жителей республики.

5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. И.о. главы правительства стал Роман Скляр — второй этнически русский политик на этой должности.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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