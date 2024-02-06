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Сунак заявил, что Британия готова отразить нападение со стороны России

Сунак: Британия готова отразить российское нападение

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон был бы готов отразить нападение со стороны Москвы, если бы РФ решила бы его осуществить. Об этом премьер-министр заявил в интервью телеканалу TalkTV.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности дать отпор вооруженной угрозе со стороны России, Сунак сказал, что гарантирование безопасности государства является его обязанностью. Он отметил, что Великобритания находится на втором месте в НАТО по размерам оборонных расходов, поэтому страна хорошо защищена.

Сунак подчеркнул, что Лондон увеличивает расходы на оборону, так как обстановка в мире становится все более неспокойной.

Премьер-министр вновь заявил, что Россия якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, потому что конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО, которые теперь лучше готовы к вооруженному противостоянию с Россией и другими странами.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает продолжающийся украинский кризис «вызовом поколению» нынешних британцев, а поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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