Сунак заявил, что Британия готова отразить нападение со стороны России

Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон был бы готов отразить нападение со стороны Москвы, если бы РФ решила бы его осуществить. Об этом премьер-министр заявил в интервью телеканалу TalkTV.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности дать отпор вооруженной угрозе со стороны России, Сунак сказал, что гарантирование безопасности государства является его обязанностью. Он отметил, что Великобритания находится на втором месте в НАТО по размерам оборонных расходов, поэтому страна хорошо защищена.

Сунак подчеркнул, что Лондон увеличивает расходы на оборону, так как обстановка в мире становится все более неспокойной.

Премьер-министр вновь заявил, что Россия якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, потому что конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО, которые теперь лучше готовы к вооруженному противостоянию с Россией и другими странами.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает продолжающийся украинский кризис «вызовом поколению» нынешних британцев, а поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.