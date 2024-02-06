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Байден рассказал о недавней встрече с покойным президентом Франции

Fox News: Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году Миттераном

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что, недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном. Об этом сообщает Fox News.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» — сказал глава США на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.

Как отмечает Fox News, вероятно, Байден имел в виду свою встречу с действующим главой Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 в Великобритании.

До этого американский лидер назвал текущую президентскую гонку в США самой странной за его карьеру.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться от Демократической партии.

27 января американская газета The Wall Street Journal писала, что Байден и Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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