В Раде предложили не готовым сражаться мужчинам сменить гражданство

Жителям Украины, которые не хотят принимать участие в боевых действиях, стоит сменить гражданство. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Игорь Кривошеев, пишет издание «Страна.ua».

Парламентарий отметил, что не желающим отправляться на фронт мужчинам нужно найти себе другую страну. То же касается тех, кто не хочет поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) каким-то иным способом.

«Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть [реку] Тису и искать себе другое гражданство», — сказал Кривошеев.

1 февраля группа украинских депутатов от партии «Слуга народа» внесла на рассмотрение в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нелегальное пересечение границы. Авторы документа — Александр Горенюк, Сергей Кузьминых и Анатолий Остапенко.

Парламентарии посчитали необходимым сажать в тюрьму граждан, которые уехали за границу с целью уклониться от службы в армии. В случае принятия законопроекта, нарушителей начнут лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее на Украине рассказали, как уклонисты маскируются под диких зверей ради пересечения границы.