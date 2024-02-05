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Путин и президент ОАЭ обсудили крушение Ил-76 в Белгородской области

Кремль: Путин и президент ОАЭ обсудили атаку ВСУ на самолет Ил-76 с пленными

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого главы государств обсудили крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

«Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту», — говорится в заявлении.

Кроме того, во время беседы российский лидер обратил внимание на заинтересованность Москвы в проведении расследования. Речь идет о международном разбирательстве, подчеркивается в сообщении.

Также Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в процессе обмена пленными военнослужащими с Украиной.

24 января недалеко от белгородского села Яблоново произошло крушение самолета Ил-76, который должен был доставить 65 пленных украинских солдат в административный центр региона. Планировалось, что после этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправятся в зону обмена пленными.

В министерстве обороны РФ заявили, что по пути воздушное судно подверглось атаке со стороны украинских войск. Попавшие в лайнер снаряды были выпущены с территории Харьковской области.

Позже в Государственной думе РФ предупредили, что произошедшее может повлиять на процесс обмена военнопленными между сторонами конфликта. Однако 31 января Москва и Киев осуществили обмен, освободив по 195 солдат. Как рассказали в министерстве иностранных дел страны, ОАЭ приняли участие в обмене в роли посредника.

Ранее в Кремле рассказали об ответе западных стран на призыв расследовать крушение Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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