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Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области

Медведев: в будущем территория Украины сократится до Львовской области

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что в будущем украинская территория сократится до пределов Львовской области. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей англоязычной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом Медведев прокомментировал проект Средиземноморской железнодорожной магистрали. Заместитель главы СБ РФ обратил внимание, что на соответствующей карте в качестве конечной точки отмечен город Львов вместо украинской столицы.

«Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг (название Львова, когда область находилась под контролем Австрийской монархии. — «Газета.Ru») станет новой столицей Украины в пределах Львовской области», — написал он.

По мнению Медведева, сейчас европейский бизнес ориентируется именно на такую версию развития событий. В связи с этим заместитель председателя СБ РФ посчитал предпринимателей куда более дальновидными людьми по сравнению с зарубежными политиками.

3 февраля украинское агентство УНИАН сообщило, что страну включили в глобальный железнодорожный проект по созданию Средиземноморского коридора. Ожидается, что после его реализации поезда из Львова начнут ходить в большинство европейских стран.

Ранее украинские власти предупредили о риске потерять город Харьков.

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