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Постпредство РФ указало на безразличие ОБСЕ к преступлениям Украины против России

Постпредство: возмущены, что ОБСЕ обходит вниманием преступления ВСУ против РФ

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Ronald Zak/AP

Действующее мальтийское председательство и руководство ОБСЕ обошли вниманием обстрел Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), им безразлична судьба граждан России. Об этом сообщается в комментарии постоянного представительства Российской Федерации при организации, передает ТАСС.

«Ни действующий председатель ОБСЕ Ян Борг, ни генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не прореагировали на случившееся, как и на многие другие январские преступления Киева, показав свое полное безразличие к судьбам граждан РФ, страдающих от обстрелов ВСУ», — отмечается в публикации

Постпредство указало, что в день обстрела Борг заканчивал свою поездку в Киев, где встречался с руководством Украины.

«Вызывает возмущение, что мальтийский министр не только обошел вниманием преступления, совершенные украинскими националистическими формированиями против мирного населения российских регионов, но и выразил полную поддержку киевской клике», — подчеркивается в комментарии.

Накануне постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что полученный российской стороной ответ Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов можно назвать «отпиской».

Ранее ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР, под завалами оказались десятки человек.

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