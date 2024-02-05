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Медведчук прокомментировал решение Международного суда ООН по Украине

Медведчук: решение Международного суда ООН показало, что мир не с Украиной

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РИА «Новости»

Отклонение Международным судом ООН большинства претензий Украины к России продемонстрировало, что лозунг о поддержке Киева всем миром «рушится», считает лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Свое мнение он выразил в колонке на платформе «Смотрим».

Политик напомнил, что 31 января Международный суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором» и отверг утверждения украинской стороны о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями». В связи с этим, по его мнению, «рушится на глазах» лозунг президента Украины Владимира Зеленского «весь мир с нами».

Медведчук добавил, что власти Украины надеялись на политическое, а не на юридическое решение суда ООН, однако не смогли понять того, что страны Запада «не хозяева всего мира».

По мнению Медведчука, деградация судебной системы Украины привела к тому, что истцы не могли себе вообразить, что дело будет рассмотрено как-то иначе, чем им хотелось бы. Руководство Украины рассчитывало на решение суда в свою пользу, чтобы далее завладеть замороженными российскими активами, пояснил политик.

В начале февраля Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касается обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17.

Ранее Медведчук назвал клоунами руководство Украины.

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