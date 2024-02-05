Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Турции заявил, что без членства в ЕС придется искать иные «исторические пути»

Глава МИД Турции Фидан: без членства в ЕС нужно искать иные «исторические пути»

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не собирается ждать пока ее примут в Европейский союз и будет искать иные «исторические пути». Об этом он рассказал в интервью телеканалу A Haber.

Фидан подчеркнул, что Турция не в состоянии ждать, пока будет получено членство в Евросоюзе. Поэтому необходимо искать альтернативы, другие исторические пути, особенно касающиеся сферы экономического сотрудничества.

Глава МИД Турции отметил, что страна по-прежнему желает вступить в ЕС, однако у нее нет ни способов, ни средств влияния на Брюссель.

Министр выразил мнение, что действия Евросоюза в отношении Турции в определенной степени обусловлены религиозным фактором.

Ранее сообщалось, что Турция из-за давления Соединенных Штатов сократила поставки товаров двойного назначения в Россию.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами