Глава МИД Турции заявил, что без членства в ЕС придется искать иные «исторические пути»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не собирается ждать пока ее примут в Европейский союз и будет искать иные «исторические пути». Об этом он рассказал в интервью телеканалу A Haber.

Фидан подчеркнул, что Турция не в состоянии ждать, пока будет получено членство в Евросоюзе. Поэтому необходимо искать альтернативы, другие исторические пути, особенно касающиеся сферы экономического сотрудничества.

Глава МИД Турции отметил, что страна по-прежнему желает вступить в ЕС, однако у нее нет ни способов, ни средств влияния на Брюссель.

Министр выразил мнение, что действия Евросоюза в отношении Турции в определенной степени обусловлены религиозным фактором.

Ранее сообщалось, что Турция из-за давления Соединенных Штатов сократила поставки товаров двойного назначения в Россию.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.