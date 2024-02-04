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В Белом доме раскрыли, помешают ли США возможному увольнению Залужного

Салливан: США не вмешиваются в ситуацию с возможным увольнением Залужного

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Joshua Roberts/Reuters

Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение», — сказал он.

По словам Салливана, об этом уже было заявлено и украинской стороне. Помощник президента США обратил внимание, что в Вашингтоне считают кадровые решения исключительно «суверенным правом» украинских властей, в которое недопустимо вмешиваться.

Салливан не прокомментировал влияние возможной отставки Залужного на ситуацию на фронте.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные хотят обвинить главнокомандующего армией страны Валерия Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

Ранее в США рассказали о самом серьезном разногласии между Зеленским и Залужным.

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