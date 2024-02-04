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Активисты на Корсике проникли в «дом главы минюста Франции»

Во Франции расследуют проникновение активистов в дом якобы главы минюста Франции

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Depositphotos

Во Франции открыли расследование в связи с проникновением активистов, выступающих за независимость Корсики, в дом, якобы принадлежащий главе французского минюста Эрику Дюпону-Моретти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как сообщил прокурор города Бастия на Корсике Жан-Филипп Наварр, расследование было открыто в деревне Чентури. При этом он не подтвердил официально личность владельца дома.

По данным AFP, 3 февраля корсиканское движение Core in Fronte взяло на себя ответственность за акцию, назвав ее «символической и политической операцией» в отношении «загородного дома» министра с целью «осудить репрессивные механизмы на Корсике». Активисты развесили на окнах дома простыни с лозунгами, содержащими протест против репрессий и штрафов.

В октябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон совершил двухдневный визит на Корсику, по итогам которого выступил за включение идентичности острова в конституцию страны. Французский лидер впервые в истории обещал гарантировать права местного языка корсиканцев и предложил двигаться в сторону автономии, что ранее всегда отклонял Елисейский дворец.

Ранее французские фермеры выразили недовольство импортом с Украины.

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