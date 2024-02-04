В Иране упрекнули США и Британию в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену противоречат заявлениям руководства этих стран о нежелании эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС.

Иран расценивает удары коалиции как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена и нарушения международного права, сказал Чафи, решительно осудив обстрелы.

По словам дипломата, действия Вашингтона и Лондона угрожают глобальной безопасности. В связи с этим представитель МИД Ирана заявил о необходимости призвать США и Британию к ответу.

В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

После этого глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что совместная серия ударов США и Британии по территории Йемена не является эскалацией и стала адекватным ответом на действия хуситов.

Ранее лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси обратился к президенту США Джо Байдену.