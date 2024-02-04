Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Крыму заявили о важности выполнения задач СВО для всего мира

Глава Крыма Аксенов: от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уверен, что от успешного завершения российской специальной военной операции (СВО) зависит судьба всего мира. Заявление с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО <...> зависит судьба не только России, но и всего мира», — говорится в сообщении, которое политик обнародовал в связи с годовщиной начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.

По его словам, западные государства активно продвигают лозунги о мире. Но история показала, что в реальности США и их союзники «признают только силу», подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в 1945 году встреча «большой тройки» (СССР, США и Великобритании) завершилась выработкой основных принципов послевоенной системы международных отношений. Тем не менее «сотрудничество и взаимопонимание», на которых они были основаны, продлились недолго.

В частности, в том же году американский президент Гарри Трумэн намекнул Иосифу Сталину о проведении испытаний ядерного оружия. Еще через некоторое время — в марте 1946 года — британский государственный деятель Уинстон Черчилль выступил со знаменитой Фултонской речью. Именно она стала точкой отсчета холодной войны, отметил Аксенов.

Ранее в Кремле раскрыли одну из важнейших задач СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами